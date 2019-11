NEWS DELLA GIORNATA – Sconfitta amara quella di ieri sera contro il Celtic per la squadra di Simone Inzaghi. Gli ex biancocelesti continuano a non darsi pace. Vincenzo D’amico sottolinea la non colpevolezza del mister. Di certo, la decisione arbitrale di non concedere il rigore su Immobile per fallo di mano fa discutere. Garzya, oggi vice-allenatore dell’Italia Under 20, sottolinea la necessità di introdurre il VAR.

Lazio – Celtic

Ora si fa dura per la Lazio passare il girone. La squadra di Inzaghi ha sciupato l’occasione di portarsi a 6 punti in classifica e adesso, per sperare di accedere ai sedicesimi, è costretta a battere il Cluj con almeno due gol di scarto. Non basta quindi Ciro Immobile alla squadra biancoceleste. Nonostante il momento di forma e il 15° gol in stagione del bomber di Torre Annunziata, la Lazio perde in “Zona Cesarini” per un errore di Berisha, che può essere ricondotto ad un problema di mentalità, come asserisce Claudio Onofri. Mentalità che può essere ricondotta anche alle sconfitte delle romane. Entrambe sono state beffate al termine del match, come ha sottolineato con un tweet Roberto Cucchi, storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Le decisioni del mister biancoceleste però non vengono messe in discussione. Anzi, il procuratore Furio Valcareggi condivide le scelte tecniche di Simone Inzaghi.

Lazio – Lecce

Per la Lazio non c’è tempo di buttarsi giù. Il gruppo si è ritrovato oggi a Formello per preparare la partita contro il Lecce. Sono da valutare le condizioni di Vavro e Correa, il primo uscito malconcio dalla sfida contro il Celtic e l’altro alle prese con noie al polpaccio. La partita contro il Lecce è una sfida delicata in cui la Lazio riabbraccerà l’ex Fabio Liverani, omaggiato oggi sui social dalla Serie A. I giallorossi sono pronti alla sfida con la Lazio: Rossettini si carica sulle spalle la squadra e sottolinea la difficoltà della partita. Altro record importante per il capitano Senad Lulic che, nella partita contro il Lecce, raggiungerà D’Amico e Marchegiani con 339 presenze.

Oltre il campo

Oggi il presidente Claudio Lotito è intervenuto all’evento “Diritto sportivo e antidoping” presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti. Non sono però soltanto queste le tematiche delicate trattate nella giornata, ma anche altre piaghe che macchiano il nostro campionato. Violenza e razzismo che, a detta di Walter Mazzarri, vanno severamente punite e tenute lontane dallo sport più importante del nostro paese. La pausa delle nazionali la prossima settimana interromperà il campionato. Buone notizie per Acerbi e Immobile, convocati dal CT azzurro Roberto Mancini. Purtroppo non si può dire lo stesso per Luis Alberto: infatti, lo spagnolo non è stato convocato con la Spagna per la troppa abbondanza nella selezione.