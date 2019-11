LAZIO LECCE PROBABILI FORMAZIONI – Archiviata la sconfitta per 2-1 contro il Celtic e l’ormai imminente eliminazione dall’Europa League, la Lazio affronta il Lecce nel match valido per la 12esima giornata di Serie A. Di seguito le probabili formazioni per la gara dell’Olimpico di domani pomeriggio.

Come arriva la Lazio

Archiviata la sconfitta con il Celtic, Inzaghi dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori. In difesa confermati Acerbi (che tornerà al centro) e Luiz Felipe, al loro fianco il favorito numero uno è Bastos. A centrocampo Leiva proverà a stringere i denti, Luis Alberto pronto a tonare dal primo minuto e Milinkovic si giocherà una maglia da titolare con Cataldi. Sulle fasce agiranno Lazzari e Lulic. Davanti Correa dovrebbe farcela, e dovrebbe guidare l’attacco con Immobile.

Come arriva il Lecce

In casa Lecce scelte quasi obbligate per Liverani: Lucioni e Rossettini sono sicuri di un posto al centro della difesa, così come Calderoni e Meccariello come terzini. A centrocampo rientra Tachtsidis, mentre accanto gli agiranno Petriccione e Majer. Mancosu dietro le due punte che dovrebbero essere, Babacar e Lapadula. In forte dubbio invece Falco.

Serie A TIM 2019-2020 – 12ª giornata Stadio Olimpico di Roma – domenica 10 novembre 2019, ore 15:00

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, J. Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, Lukaku, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye. Allenatore: Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar. A disposizione: Vigorito, Bieve, Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Gallo, Imbula, Shakhov, Falco, Dubickas, Lo Faso, La Mantia. Allenatore: Liverani

La sestina arbitrale

ARBITRO: Manganiello

ASSISTENTI: Longo e Manganelli

IV UOMO: Massimi

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio