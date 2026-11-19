Il Lecce è al lavoro, in vista della prossima sfida di campionato con la Lazio: la formazione giallorossa si è allenata questa mattina, a due giorni dal match di sabato 21, al Centro Sportivo di Martignano, dove Eusebio Di Francesco ha diretto una seduta dedicata alla preparazione della trasferta di Roma. Il programma ha ha previsto una prima fase di attivazione tecnica, seguita da lavoro per reparti ed esercitazioni individuali.

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Di Francesco e la preparazione dei suoi in vista di Lazio Lecce

I giallorossi pugliesi hanno dedicato particolare attenzione alle conclusioni in porta. Quattro giocatori non si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Si tratta di Ilic e Pierotti, mentre Monteiro e Berisha hanno svolto un programma di lavoro personalizzato.

I calciatori reduci dagli impegni internazionali: Fofana, Gandelman, Ngom e Tiago Gabriel sono tornati a disposizione e sono subito parsi in palla, pronti all’azione. All’appello manca ancora Gaspar, il cui rientro a Lecce avverrà entro questa sera. Per la squadra di Di Francesco il programma prevede un’ultima seduta di rifinitura domani mattina, 20 novembre, sempre al Centro Sportivo di Martignano.

Alla conclusione della sgambata, la squadra partirà alla volta di Roma, pronta a disputare la sfida.

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