LAZIO LECCE CONFERENZA INZAGHI – Archiviata la sconfitta per 2-1 contro il Celtic e la probabile eliminazione dall’Europa League, la Lazio è pronta a tornare in campo in campionato contro il Lecce domenica pomeriggio. Domani pomeriggio, come di consueto Simone Inzaghi interverrà dalla sala stampa di Formello per presentare il match dell’Olimpico. Lazionews.eu seguirà la conferenza LIVE.