LAZIO LECCE TV – Appuntamento alle ore 15,00 di domani per il match tra Lazio e Lecce. Biancocelesti in cerca di riscatto dopo la debacle europea che avranno bisogno di tutto il calore dell’Olimpico per portare a casa i tre punti. Per chi non potrà essere allo stadio ecco dove poter seguire la partita

Diretta tv e streaming

La partita verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 252 (canale 252). Sugli stessi canali, in streaming per pc, tablet e smartphone, sarà possibile vedere il match online tramite l’app di Sky Go.