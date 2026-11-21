A poche ore dal calcio d’inizio di Lazio-Lecce, Gattuso ha un solo dubbio per quanto riguarda la difesa e nello specifico sui due centrali che partiranno titolari. Sicuri di un posto invece entrambi i terzini.

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Dubbio in difesa per Gattuso, rifiata Provstgaard?

Per Il Corriere dello Sport, ci sono pochi dubbi sui terzini. Con Marusic e Tavares ancora out, contro il Lecce vedremo sicuramente partire dall’inizio Floriani Mussolini e Pedraza. Più difficile invece decifrare quale sarà la coppia di difensori centrali. Provstgaard sta bene ma viene da tante partite in pochi giorni, nazionale inclusa, e Gattuso potrebbe scegliere di farlo riposare o per lo meno subentrare a gara in corso. Potrebbe dunque ricomporsi il duo Doekhi-Leite. I due hanno un buon feeling avendo giocato proprio come coppia titolare dell’Union Berlino per la bellezza di 111 gare.

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