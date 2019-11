LAZIO LECCE SERIE A – Il prossimo impegno in campionato della Lazio sarà domenica prossima alle 15 contro il Lecce. E a sorpresa la squadra di Liverani, ex regista proprio dei biancocelesti, arriverà a Roma nella giornata di oggi per preparare la partita. Una decisione dettata non da una punizione, visto il buon campionato giocato fino a questo momento dai salentini, bensì dall’impraticabilità sia del campo d’allenamento della società che del terreno di gioco dello stadio Via del Mare; entrambi sottoposti a lavori di manutenzione. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il Lecce soggiornerà presso il Mancini Park Hotel di Roma, struttura che ha già ospitato i ragazzi di Liverani in passato.