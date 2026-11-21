Si capirà solo al momento della diramazione dell’11 iniziale se Davide Frattesi partirà titolare o meno contro in Lazio Lecce; Il Corriere dello Sport intanto fa notare che sono contro un’altra squadra in Serie A il centrocampista ha preso parte a più gol.

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I dati di Frattesi contro il Lecce, meglio solo con l’Udinese

Come riporta il quotidiano, Frattesi al Lecce ha già segnato due gol quando vestiva la maglia dell’Inter. Con queste due reti ed un assist all’attivo, i salentini sono la squadra contro la quale Frattesi ha preso parte a più marcature in Serie A. Il centrocampista infatti ha fatto meglio solo contro l’Udinese alla quale ha invece rifilato 6 gol in carriera. Infine in otto presenze totali contro la squadra, ora allenata da Di Francesco, ha sempre vinto.

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