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Lazio-Lecce, Zaccagni non molla i compagni: il capitano segue il riscaldamento a bordocampo
Nonostante lo stop per infortunio, il capitano Mattia Zaccagni, resta accanto alla squadra anche nei minuti che precedono il fischio d’inizio partecipando al riscaldamento pre Lazio Lecce.
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Zaccagni presente al riscaldamento dei giocatori prima di Lazio Lecce
Pochi minuti prima di Lazio-Lecce, Mattia Zaccagni, costretto ai box da un infortunio, ha scelto ancora una volta di far sentire tutta la sua vicinanza al gruppo. Così come già accaduto nella trasferta del Maradona contro il Napoli, l’esterno offensivo ha seguito da vicino tutto il riscaldamento dei compagni a bordocampo e si accomoderà in panchina per sostenere la squadra durante i novanta minuti. Un segnale forte di attaccamento e leadership nel momento chiave del pre-partita.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
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|6
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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