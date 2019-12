Tempo di lettura: < 1 minuto

LUCAS LEIVA – Terminata l’esperienza in Europa League, la Lazio è già con la testa alla gara contro il Cagliari per continuare a guadagnare punti preziosi per la lotta Champions. L’inizio difficile è stato brillantemente superato dagli uomini di Inzaghi e le 7 vittorie consecutive in campionato sono lì a confermare questo cambio di rotta. I biancocelesti contano su un centrocampo solido, grazie anche all’apporto di Lucas Leiva che garantisce esperienza e qualità. Proprio il brasiliano è intervenuto ai microfoni di UOL Esporte e ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole.

Il Gremio

“Mi piacerebbe tornare a casa un giorno. Per il Gremio nutro grande affetto. Ho un ottimo rapporto sia con la città che con i tifosi. Il mio ritorno però dipende da tanti fattori, ma in questo momento non sto pensando al mio futuro. So solo che prima o poi questo rientro alla base accadrà.”