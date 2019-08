LLORENTE – Il nome di Fernando Llorente, circola in orbita Lazio da almeno qualche settimana. Come riporta il Corriere dello Sport, inizialmente l’ipotesi sembrava essere stata scartata dai biancocelesti per i costi ritenuti elevati. Oggi però sembra sia cambiato qualcosa, e i capitolini potrebbero decidere di regalare ad Inzaghi la punta di peso richiesta. L’operazione però resta onerosa, l’ex Tottenham chiede un triennale da 3,5 l’anno più le commissioni per il fratello agente: per un totale di circa 20 milioni. Il club di Lotito intanto si cautela, valutando anche le alternative. Non esiste un nome certo: negli ultimi giorni si era parlato di Eduard del Celtic, ed a giugno di Gaich del San Lorenzo, ma le due piste sembrano fredde.