LAZIO LLORENTE – Inzaghi vorrebbe un’attaccante forte, alto e con esperienza europea. Il nome che esce fuori da questa descrizione è quello dell’ex Juve Fernando Llorente. Il giocatore spagnolo ha passato l’ultima stagione a Londra con gli Spurs. Adesso è svincolato e ha un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, più un costo di 4 milioni che andrebbero al suo agente.

LA SITUAZIONE – Se dovesse concretizzarsi l’affare Llorente, sarebbe il giocatore col monte ingaggio più alto dell’era Lotito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo arriverebbe solo in caso di partenza di Caicedo, altrimenti la Lazio potrebbe virare su un profilo più giovane, una scommessa, come Samatta del Genk o Oosterwijk del Twente. In più, sul giocatore di Pamplona, ci sono anche Inter, Roma e Napoli, che se vedrebbero sfumare i loro obiettivi virerebbero sull’ex Bilbao offrendogli un contratto da Top Player.