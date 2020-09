Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO CAGLIARI LAZIO – La stagione 2020-21 della Lazio sta per cominciare. Nella giornata di sabato 26 settembre, la formazione di Simone Inzaghi è attesa dal primo match di campionato contro il Cagliari. In mattinata il mister ha diretto l’allenamento di rifinitura, poi nel tardo pomeriggio è prevista la partenza per la Sardegna. Dopo la seduta, la squadra è stata raggiunta a Formello dal presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il numero uno del club ha tenuto un breve colloquio con il mister e con la squadra. I ragazzi, a fine allenamento, si sono riuniti negli spogliatoi ed hanno atteso l’arrivo del presidente. Lotito è voluto essere presente di persona per incitare il gruppo in vista dell’inizio della nuova stagione. L’obiettivo è quello di disputare un campionato all’altezza del precedente con voglia e spirito di sacrificio. Un messaggio positivo di convinzione e consapevolezza dei propri mezzi prima dell’inizio delle ostilità.

