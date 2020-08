Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO TIFOSI – Claudio Lotito è finito al centro di diverse critiche sia da parte dei tifosi della Lazio che quelli della Salernitana. I sostenitori salentini si sentono trattati dal loro presidente come una squadra di periferia che vive in funzione del club capitolino. I supporter biancocelesti, invece recriminano un calciomercato inesistente. Anche Simone Inzaghi sta perdendo la pazienza. Come riporta Il Corriere della Sera, il tecnico piacentino non sarebbe soddisfatto dell’operato di Lotito e Tare. A breve arriveranno Vedat Muriqi e Mohamed Fares, ma urge anche l’acquisto di un difensore e di un centrocampista di livello. In ballo c’è anche la situazione legata al rinnovo. L’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e vuole un ingaggio da almeno 3 milioni di euro. Risolvere tutte queste questioni prima dell’inizio del campionato sarà importante per riuscire a lavorare nel migliore dei modi sotto tutti i punti di vista.

