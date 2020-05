Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Giovedì 21 maggio, ripercorriamo insieme le notizie dal mondo Lazio e Serie A nella nostra news della giornata.

Ripresa Serie A

Va verso la ripartenza la Serie A ma con alcuni accorgimenti, sia in campo che fuori. Nuove regole anche per gli arbitri, mentre è caos per quanto riguarda la Serie C. Da capire anche come si affronteranno i contratti in scadenza, vagliate alcune ipotesi. Diverse le ipotesi per la ripartenza, tra queste Sibilia ipotizza il 20 giugno come possibile data mentre Cairo esprime i suoi dubbi, così come i medici che ritengono i costi troppo elevati.

Mondo Lazio

La Lazio si prepara e mister Inzaghi, pronto il rinnovo per lui, studia il ritorno in campo dei biancocelesti. Anche Acerbi torna a sudare, ma lo fa con un nuovo look sfoggiato tramite i suoi social. Thomas Strakosha invece è ancora alle prese con un piccolo infortunio ma le sue dichiarazioni sono rassicuranti. Il presidente Lotito intanto ha pronto il premio Scudetto per la squadra in caso di vittoria del campionato, uno stimolo in più per i suoi calciatori.

