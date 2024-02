C'è divisione tra Lotito e Sarri: possibile addio a fine stagione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO SARRI - Il ko con la Fiorentina ha lasciato strascichi in casa Lazio. L'intervista di Sarri nel post partita, in cui ha espresso perplessità sulla capacità della rosa attuale di affrontare più competizioni, non sono andate giù a Lotito, che ha, invece, sempre, elogiato la profondità dell'organico messo a disposizione del tecnico.

LEGGI ANCHE ---> Prime pagine quotidiani sportivi - 28 febbraio 2024

Lazio, è rottura tra Lotito e Sarri

Come scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, 27 febbraio, a Formello c'è stato un confronto tra Mau e la squadra, alla presenza del ds Fabiani. Si è ragionato sulle cause della sconfitta di Firenze, da attribuire maggiormente alla tenuta fisica della squadra, proveniente da una serie di partite estenuanti e con molti giocatori a mezzo servizio a causa di influenze e altri problemi fisici. Marusic ha giocato con un'infiltrazione, Casale con 38 di febbre e Provedel con una bronchite, ma la lista potrebbe continuare. Le posizioni di Sarri e Lotito restano distanti: per il primo la responsabilità è del mercato fatto male, per il presidente la rosa è completa e la colpa è anche del tecnico. Ognuno resta della propria idea, ma di questo passo, il ciclo iniziato quasi tre anni fa potrebbe terminare a fine stagione.