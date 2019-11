LAZIO LOTITO – Dopo l’urlo di gioia per il ritorno alla vittoria a San Siro, dopo 30 anni, la rabbia per la quasi certa eliminazione in Europa League con il Celtic. Claudio Lotito dopo la partita di giovedì si è affacciato nello spogliatoio biancoceleste, come rivela il Corriere dello Sport, per chiedere una reazione immediata già dalla gara di oggi con il Lecce.

Alla ricerca del poker

La formazione capitolina arriva alla sfida con i giallorossi di Liverani dopo aver trovato tre successi consecutivi in campionato. Ora l’occasione per servire il poker, riscattare la brutta figura europea e accontentare il presidente che chiede a tutto l’ambiente maggiore cattiveria per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.