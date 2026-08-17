Lazio sempre più allo sbando: la squadra casca a pezzi e Lotito fa le vacanze a Cortina

Contro il Mantova l’ennesima figuraccia per la Lazio che continua a sprofondare e che sembra sempre più lasciata a se stessa: il presidente Claudio Lotito infatti come riportato da Il Corriere dello Sport si trova in vacanza a Cortina in queste ore.

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La Lazio crolla, società sempre più assente

Si può parlare di crisi dopo la prima gara ufficiale? La Lazio contro il Mantova oltre a perdere un ipotetico obiettivo stagionale fa anche una pessima figura. Non solo perché neanche 4 mesi fa la squadra disputava la finale di questa competizione ma anche da un punto di vista storico. La Lazio infatti non usciva così presto dalla competizione dalla stagione 1964-1965 quando si ricorse al lancio della monetina dopo uno 0-0 contro il Napoli maturato sul campo.

Dal mercato a saldo zero, alla discussa scelta di Gattuso come nuovo tecnico fino all’acquisto della Reggina: nel mirino della piazza c’è sempre e solo Claudio Lotito. Il presidente in tutto ciò e nel pieno clima di contestazione che oltre alla campagna abbonamenti si è esteso anche alla gara di ieri sera con quattro gatti sugli spalti si trova in vacanza a Cortina. La Lazio sta vivendo un periodo storico nel quale se qualcosa può andare storto lo farà, è la legge di Murphy, ma in questo caso le due cose collimano.

Francesco B.

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