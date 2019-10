LAZIO LUIS ALBERTO LAZZARI – E’ stato davvero un 3-3 rocambolesco quello tra Lazio e Atalanta. Un pomeriggio che ha portato i biancocelesti all’inferno e in paradiso in 90 minuti dalle mille emozioni. Una gara folle che avvicina gli uomini di Inzaghi alla sfida di Europa League contro il Celtic, altra partita decisiva per la stagione. Da recuperare per giovedì Lazzari e Luis Alberto, i due acciaccati del pomeriggio di ieri.

Le condizioni

Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno e il fantasista sono gli unici due in infermeria. Il primo doveva giocare titolare contro la “Dea”, poi nausea e giramenti di testa, già accusati la mattina del match, lo hanno costretto a dare forfait a pochi minuti dall’inizio. Il trequartista spagnolo, invece, ha risentito nei minuti finali di un problema muscolare, gli esami in settimana chiariranno l’entità del problema.