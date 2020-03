Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO – Anche con lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, la Lazio resta una seria candidata alla vittoria finale della Serie A. La lotta al primo posto, infatti, non è stata mai così tanto avvincente come quest’anno. Biancocelesti e Juventus nelle ultime giornate si sono dati battaglia per il tricolore in una continua danza di sorpassi e controsorpassi. Oltre a un’ottima guida tecnica, gran parte dei risultati delle aquile passa per i piedi di Luis Alberto. Lo spagnolo ha mandato a segno i compagni per ben 12 volte e Inzaghi gli ha affidato le chiavi della squadra senza pensarci su.

Le trattative per il rinnovo

Come riporta il Corriere dello Sport, la società bianc’azzurra è pronta ad assicurarsi le prestazioni del fantasista spagnolo fino al 2025. L’intesa tra le parti sembra essere vicina e l’accordo potrebbe chiudersi, considerando il periodo difficile, anche per via telematica. Il nuovo contratto del Mago prevederebbe una estensione dei rapporti con la Lazio di 3 anni e un guadagno quasi raddoppiato. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni annui. Nella nuova intesa non dovrebbe essere presente una clausola rescissoria.

