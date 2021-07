Lazio, Luis Alberto verrà ceduto solo ad una condizione

- Advertisement -

LAZIO LUIS ALBERTO – La sesta stagione di Luis Alberto con la maglia della Lazio non è iniziata nel migliore dei modi. Il Mago inizialmente non ha risposto alla convocazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri, saltando di fatto una settimana di ritiro. Una volta aggregatosi al gruppo ha chiesto scusa a tutti, ma la sua volontà è quella di essere ceduto.

Luis Alberto, servono 50 milioni per portarlo via da Roma

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio e Luis Alberto hanno stretto un patto. Il club, infatti, ha aperto alla cessione, ma solo a fronte di un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Nel frattempo il Mago è sereno, si allena e si mette in mostra. Nell’ultima amichevole è stato autore di una tripletta, che conferma quanto, nonostante il rapporto non sia più idilliaco con la società, in campo dia sempre il massimo.