LAZIO LUIZ FELIPE – Il biancoceleste Luiz Felipe nella passata stagione aveva deciso all’ultimo di rifiutare la convocazione di mister Di Biagio nell’Italia Under 21 per scegliere la sua Nazionale, il Brasile. Quest’oggi il ct del Brasile Olimpico U20 Andrè Jardine ha diramato la lista dei convocati che a settembre affronteranno le amichevoli internazionali. Tra i difensori compare anche il numero 3 biancoceleste che sta attualmente recuperando da un’affaticamento che non dovrebbe comunque compromettere la sua convocazione. Questa la lista completa.

Portieri:

Cleiton – Atlético Mineiro

Daniel Fuzato – Roma (Italia)

Lucào – Vasco da Gama

Difensori:​​​​​​

Luiz Felipe – Lazio (Italia)

Lyanco – Torino (Italia)

Emerson – Real Betis (Spagna)

Walce – San Paolo

Ibanez – Atalanta (Italia)

Guga – Atlético Mineiro

G. Arana – Siviglia (Spagna)

Renan Lodi – Atlético​​​​​​ Mineiro

Centrocampisti:

Douglas Luiz – Aston Villa (Inghilterra)

Allan – Fluminense

Wendel – Sporting Lisbona (Portogallo)

Jean Lucas – Lione (Francia)

Pedrinho – Corinthians

Mauro Jùnior – Heracles Almelo (Olanda)

Attaccanti:

Antony – San Paolo

Bruno Tabata – Portimonense

Matheus Cunha – Lipsia (Germania)

Arthur Cabral – Palmeiras

Paulinho – Bayer Leverkusen (Germania)

Artur – Bahia