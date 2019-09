LAZIO LUKAKU – Jordan Lukaku è arrivato alla Lazio nel 2016 e da allora ha collezionato 71 presenze. Nell’ultima stagione però, l’ex Anderlecht è sceso in campo soltanto in 8 occasioni. Ora l’esterno belga che non gioca una partita ufficiale dal match con il Napoli del 20 gennaio scorso, è pronto al rientro.

Lukaku, entro 20-25 giorni il rientro

Jordan Lukaku come riporta il Corriere dello Sport, è a lavoro da inizio agosto a Formello perr recuperare dal problema al tendine di tutt’e due le ginocchia. Il classe 94’ ora ha ripreso a correre con la palla ed in 20/25 giorni spera di tornare ad essere convocabile da mister Inzaghi. Nello scacchiere del tecnico biancoceleste, il 25enne può rappresentare una valida alternativa a Lulic e Jony sulla fascia sinistra.