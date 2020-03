Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LULIC – L’incubo di Senad Lulic è ai titoli di coda. Il capitano della Lazio oggi lascerà la clinica svizzera dopo due settimane di ricovero per un ulteriore intervento alla caviglia. Le sue condizioni sono migliorate e ora, in attesa di tempi migliori, è pronto per il rientro a Roma. I medici sono riusciti a debellare l’infezione che lo affliggeva da mesi.

I tempi del recupero

Come riporta il Corriere dello Sport, ancora non si conoscono i tempi di recupero post intervento. Lulic riposerà un’altra settimana, poi potrebbe arrivare l’ok dei dottori per ricominciare il lavoro di riabilitazione in palestra. Si procederà un passo alla volta: prima recupero della deambulazione, poi ripresa della piena funzionalità dell’articolazione operata. Inzaghi incrocia le dita. Il tecnico sogna di recuperarlo per la ripresa delle attività a emergenza Covid-19 conclusa. Per la volata Scudetto, la grinta del capitano sarebbe fondamentale.

