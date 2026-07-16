Fuori anche la divisa Away: gli spoiler trovano conferma (VIDEO)

Due settimane dopo l’uscita dell’Home e Third kit, la Lazio ha ufficializzato sul proprio sito anche l’uscita della maglia Away per la stagione 2026 2027, dopo che le immagini erano trapelate online nei giorni scorsi. Di seguito la nota diffusa dalla società biancoceleste.

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La maglia Away della Lazio per la stagione 2026 2027

“La maglia Away 2026/27 della S.S. Lazio reinterpreta il tema delle righe attraverso un linguaggio grafico moderno, essenziale e dinamico.

Ispirata ad alcune iconiche divise della storia biancoceleste, la maglia away sviluppa un pattern diagonale destrutturato composto da linee sottili e irregolari che attraversano il corpo della maglia creando un forte senso di movimento e velocità. Un design contemporaneo che richiama l’estetica rétro-sport degli anni passati, reinterpretandola in chiave minimal e innovativa.

Le differenti intensità delle stripes, alternate tra celeste, navy e tonalità soft tono su tono, generano profondità e leggerezza visiva, trasformando un elemento classico in una texture moderna.

La base total white esalta la pulizia del design e valorizza i dettagli navy presenti sul colletto e sulla manica, creando un equilibrio raffinato tra eleganza e identità sportiva. Il risultato è una maglia sofisticata ma fortemente riconoscibile, capace di unire identità biancoceleste e ricerca stilistica contemporanea”.

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