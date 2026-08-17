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Alla Lazio manca un bomber: contro il Mantova i biancocelesti sparano a salve, il dato
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma sull’attacco sterile della Lazio che anche contro il Mantova in Coppa Italia non è riuscito a trovare la via del gol.
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Stadio deserto, zero gol segnati, Lazio eliminata e Lotito in vacanza
Come evidenziato dal quotidiano nella sua edizione odierna, alla Lazio va tutto storto. Nuova stagione ma stessi problemi a cominciare dall’attacco. Né Dia né Ratkov sembrano infatti all’altezza del compito. La Lazio di Gattuso fa possesso palla e quando si presenta dalle parti del portiere avversario calcia ovunque tranne che nello specchio della porta. Il Mantova a fronte di 11 conclusioni totali ha trovato la porta in ben 7 occasioni, la Lazio in 3 su 18 conclusioni.
La desolazione dell’Olimpico è più palpabile di un anno fa e in tutto ciò il presidente invece di stare vicino alla squadra in un evidente momento di difficoltà che è chiaro a tutti, si trova in vacanza a Cortina. Gattuso inoltre continua a perdere pezzi al di là degli infortuni e l’ultima grana in casa Lazio riguarda Nuno Tavares, ormai separato in casa. L’arrivo di Frattesi rischia di essere un lampo nel buio.
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