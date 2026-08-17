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Alla Lazio manca un bomber: contro il Mantova i biancocelesti sparano a salve, il dato

Published

3 ore ago

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Petar Ratkov con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma sull’attacco sterile della Lazio che anche contro il Mantova in Coppa Italia non è riuscito a trovare la via del gol.

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Stadio deserto, zero gol segnati, Lazio eliminata e Lotito in vacanza

Come evidenziato dal quotidiano nella sua edizione odierna, alla Lazio va tutto storto. Nuova stagione ma stessi problemi a cominciare dall’attacco. Né Dia né Ratkov sembrano infatti all’altezza del compito. La Lazio di Gattuso fa possesso palla e quando si presenta dalle parti del portiere avversario calcia ovunque tranne che nello specchio della porta. Il Mantova a fronte di 11 conclusioni totali ha trovato la porta in ben 7 occasioni, la Lazio in 3 su 18 conclusioni.

La desolazione dell’Olimpico è più palpabile di un anno fa e in tutto ciò il presidente invece di stare vicino alla squadra in un evidente momento di difficoltà che è chiaro a tutti, si trova in vacanza a Cortina. Gattuso inoltre continua a perdere pezzi al di là degli infortuni e l’ultima grana in casa Lazio riguarda Nuno Tavares, ormai separato in casa. L’arrivo di Frattesi rischia di essere un lampo nel buio.

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