Chiusa la Curva Nord per la Coppa Italia: la risposta alla protesta dei tifosi

E’ polemica per la decisione della società di non aprire i settori della Curva Nord, che resterà chiusa, alla vendita in occasione della partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia fra la Lazio e il Mantova, in programma il 16 agosto alle ore 21:15. Oggi alle ore 12:00 sarà possibile acquistare il proprio biglietto, ma soltanto nelle due tribune.

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Curva Nord chiusa per Lazio Mantova: la scelta scatena la polemica

Come riporta il Corriere della Sera, mentre i tifosi portano avanti una feroce contestazione che sta facendo il giro del mondo, il presidente della Lazio ha deciso di chiudere i settori dei Distinti Nord Ovest, Curva Nord, Curva Maestrelli, Distinti Nord Est e Distinti Sud Est. Restano aperte soltanto la Tribuna Tevere la Tribuna Monte Mario, oltre il Settore Ospiti. Per quanto riguarda i pochi abbonati in uno dei settori chiusi, potranno scaricare gratuitamente un segnaposto gratuito e personalizzato per assistervi dalla Tevere.

I possibili motivi della scelta

Una decisione che sicuramente fa discutere, probabilmente dovuta alla volontà di evitare riprese di uno stadio desolatamente vuoto. Al contrario, gli abbonati ai settori popolari nelle tribune sarà possibile offrire alle televisioni una cornice di pubblico degna. Secondo il quotidiano, emerge anche la questione dei costi: aprire settori che inevitabilmente sarebbero rimasti vuoti, data la protesta dei tifosi, avrebbe rappresentato un’inutile spesa per la società. Infine, c’è chi vede nella scelta di chiudere la casa del tifo più caldo una risposta al boicottaggio e alle contestazioni che vanno avanti da tempo.

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