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Lazio-Mantova, l’Olimpico diventa biancorosso: il dato sugli spettatori

Published

3 ore ago

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Lazio Mantova dato spettatori

La gara di Coppa Italia non promette un’Olimpico vestito a festa, almeno per i tifosi della Lazio che giustamente non accennano il minimo dietrofront, sarà invece una serata di festa per i tifosi del Mantova pronti a raggiungere l’impianto in massa: ecco il dato sugli spettatori presenti.

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Il dato sugli spettatori di Lazio-Mantova

Ovviamente non si tratta di stime ufficiali, per ovvi motivi, ma di una proiezione. Ad oggi diverse fonti parlano di circa 7000 tifosi presenti, numero certamente al di sotto delle aspettative per un impianto come l’Olimpico e per un club come la Lazio. Dei 7000 presenti previsti saranno circa 2000, rivela tuttomantova.it, i sostenitori della squadra ospite.

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