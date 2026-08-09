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COPPA ITALIA

Coppa Italia, Lazio Mantova: l’Olimpico si preannuncia deserto

Published

20 ore ago

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Lazio Mantova dato tifosi

Prosegue la vendita dei biglietti per la prima stagionale della Lazio, in campo domenica 16 agosto alle 21:15 contro il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia: il dato sui tifosi che hanno acquistato il proprio posto a sedere fa presagire un Olimpico ancora una volta vuoto.

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Lazio Mantova, il dato aggiornato sui tifosi: la vendita dei biglietti non decolla

Appena 2.500 biglietti venduti, fa sapere il Corriere dello Sport. Meno dei laziali che prenderanno parte alla trasferta di Frosinone. Il dato sui tagliandi staccati conferma la diserzione del tifo della Lazio nei confronti delle partite in casa e il presagio di un Olimpico deserto probabilmente sarà realtà. Aggiungendo al numero di acquirenti anche i sottoscrittori dell’abbonamento (3.000), i seggiolini occupati in occasione della partita di Coppa Italia, al momento, non arrivano a toccare quota 6.000.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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