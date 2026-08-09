COPPA ITALIA
Coppa Italia, Lazio Mantova: l’Olimpico si preannuncia deserto
Prosegue la vendita dei biglietti per la prima stagionale della Lazio, in campo domenica 16 agosto alle 21:15 contro il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia: il dato sui tifosi che hanno acquistato il proprio posto a sedere fa presagire un Olimpico ancora una volta vuoto.
LEGGI ANCHE: La verità di Maldini: “Pirlo? La Bet company un pretesto!”
Lazio Mantova, il dato aggiornato sui tifosi: la vendita dei biglietti non decolla
Appena 2.500 biglietti venduti, fa sapere il Corriere dello Sport. Meno dei laziali che prenderanno parte alla trasferta di Frosinone. Il dato sui tagliandi staccati conferma la diserzione del tifo della Lazio nei confronti delle partite in casa e il presagio di un Olimpico deserto probabilmente sarà realtà. Aggiungendo al numero di acquirenti anche i sottoscrittori dell’abbonamento (3.000), i seggiolini occupati in occasione della partita di Coppa Italia, al momento, non arrivano a toccare quota 6.000.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Le condizioni di Cataldi: giorni decisivi per il recupero
-
NOTIZIE2 giorni ago
Frosinone su Artistico, domani il vertice
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, c’è ottimismo: comincia la settimana decisiva