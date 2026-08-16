COPPA ITALIA
Lazio in biancoceleste per il debutto stagionale
La sfida di Coppa Italia Lazio Mantova aprirà la stagione ufficiale dei capitolini: per l’occasione, i ragazzi di Gennaro Gattuso vestiranno la nuova divisa home 2026-2027, quella con i tradizionali colori biancocelesti.
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Per Lazio Mantova i biancocelesti vestiranno la divisa home
Inizierà dallo Stadio Olimpico la nuova avventura della squadra della capitale. Per l’occasione, la Lazio si vestirà di biancoceleste. Come mostrano le immagini dallo spogliatoio, pubblicate direttamente dalla società sui suoi canali social in vista del match, gli aquilotti scenderanno in campo con la maglia home.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
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|6
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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