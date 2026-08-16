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COPPA ITALIA

Lazio in biancoceleste per il debutto stagionale

Published

3 ore ago

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Divise della Lazio

La sfida di Coppa Italia Lazio Mantova aprirà la stagione ufficiale dei capitolini: per l’occasione, i ragazzi di Gennaro Gattuso vestiranno la nuova divisa home 2026-2027, quella con i tradizionali colori biancocelesti.

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Per Lazio Mantova i biancocelesti vestiranno la divisa home

Inizierà dallo Stadio Olimpico la nuova avventura della squadra della capitale. Per l’occasione, la Lazio si vestirà di biancoceleste. Come mostrano le immagini dallo spogliatoio, pubblicate direttamente dalla società sui suoi canali social in vista del match, gli aquilotti scenderanno in campo con la maglia home.

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Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
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Frosinone
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Lazio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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