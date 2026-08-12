ARBITRI
OCCHIO AL FISCHIETTO: Il signor Mucera dirigerà Lazio Mantova
La Lega di Serie A ha emesso le designazioni arbitrali per la partita tra Lazio e Mantova, in programma domenica 16 agosto, alle ore 21.15, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: a dirigere la sfida sarà il signor Giuseppe Mucera, coadiuvato al VAR da Camplone.
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Mucera sarà l’arbitro della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova
Vediamo la squadra arbitrale che dirigerà la prima sfida ufficiale della Lazio di questa stagione.
- Lazio Mantova, Domenica 16/08, h. 21.15
- Abritro: sig. Mucera
- Assistenti: sigg. Cortese e Gentile
- IV Uomo: sig. Guida
- VAR: sig. Camplone
- A.VAR: sig. Giua
I precedenti della Lazio con l’arbitro Mucera
Si tratta della prima volta che l’arbitro Mucera dirige una partita della Lazio. In passato aveva arbitrato solo la Lazio Primavera in un’occasione, nell’1-1 contro il Milan. Correva la stagione 2023/2024.
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