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ARBITRI

OCCHIO AL FISCHIETTO: Il signor Mucera dirigerà Lazio Mantova

Published

1 ora ago

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Lo Stadio Olimpico

La Lega di Serie A ha emesso le designazioni arbitrali per la partita tra Lazio e Mantova, in programma domenica 16 agosto, alle ore 21.15, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: a dirigere la sfida sarà il signor Giuseppe Mucera, coadiuvato al VAR da Camplone.

Leggi anche: “Arrigoni: “La Lazio è una piazza perfetta per Frattesi

Mucera sarà l’arbitro della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova

Vediamo la squadra arbitrale che dirigerà la prima sfida ufficiale della Lazio di questa stagione.

  • Lazio Mantova, Domenica 16/08, h. 21.15
  • Abritro: sig. Mucera
  • Assistenti: sigg. Cortese e Gentile
  • IV Uomo: sig. Guida
  • VAR: sig. Camplone
  • A.VAR: sig. Giua 

I precedenti della Lazio con l’arbitro Mucera

Si tratta della prima volta che l’arbitro Mucera dirige una partita della Lazio. In passato aveva arbitrato solo la Lazio Primavera in un’occasione, nell’1-1 contro il Milan. Correva la stagione 2023/2024.

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