PAGELLE Lazio-Mantova 0-2: disastro biancoceleste, malissimo Gattuso. Nuvoloni su Formello

Lazio Mantova si è conclusa 0-2: ecco le pagelle della prima partita di mister Gattuso sulla panchina biancoceleste, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia 2026 2027. Clamorosa sconfitta dei biancocelesti, molli e senza idee, con un Gattuso confuso e un inizio di stagione a dir poco disastroso.

Le pagelle della Lazio contro il Mantova , Coppa Italia 2026 2027

MANDAS, 5 – Un paio di errori in uscita, che dimostrano una certa incertezza. Non ha particolari colpe sulla rete del Mantova. IMPRECISO.

MARUSIC, 5 – Se stai giocando contro il Mantova e hai l’esperienza dell’esterno destro della Lazio, devi fare di più. Non ci sono errori clamorosi, ma la prestazione è clamorosamente lontana da uno standard accettabile. SOTTOTONO.

PROVSTGAARD, 4 – Una cosa giocare a fianco di Romagnoli o Gila, un’altra è farlo accanto a Doekhi. Esce male in diverse occasioni, sbaglia completamente la lettura in occasione della rete, lasciando lo spazio a Bragantini, forse il più talentuoso dei suoi, per servire l’assist del clamoroso vantaggio lombardo. IRRICONOSCIBILE.

DOEKHI, 4.5 – Meno clamorosi i suoi errori rispetto al compagno di reparto e, in più con l’attenuante della prima ufficiale con la nuova maglia. Se questa, tuttavia, sarà la coppia di centrali, c’è da preoccuparsi. SPAESATO.

PEDRAZA, 4.5 – Da uno dei nuovi acquisti ci si aspetta sicuramente molto, soprattutto alla prima con la nuova maglia. E, invece, la sua prestazione è decisamente deludente. Serve davvero scoprire le sue qualità perché, se fossero queste, è un guaio. PERICOLO. PELLEGRINI, 6 – Entra con qualche buona idea e un paio di palloni interessanti per i compagni. Non poco, visto il nulla della sua squadra.

ROVELLA, 5 – Ci si attende, costantemente, il suo salto di qualità Se non arriva contro il Mantova, nonostante si tratti di calcio d’agosto, forse serve iniziare a farsi qualche domanda. INCONCLUDENTE. BELAHYANE, SV.

TAYLOR, 5 – Un solo spunto nel finale non può bastare a salvare una prestazione sottotono. Se contro il Mantova dovrebbe poter sfruttare la sua tecnica per seminare il panico, la sua serata all’Olimpico è fatta più di ombre che di luci. IRRICONOSCIBILE.

DELE BASHIRU, 5.5 – Forse uno dei pochi vicini alla sufficienza nella Lazio, anche se manca la qualità per riuscire a essere decisivo. Ci mette corsa, fisico e qualche buona idea ma, contro un Mantova venuto all’Olimpico, in teoria, senza velleità di passaggio del turno, serviva di più. SPUNTATO. FRATTESI, 5 – Difficile valutarlo, ma il suo impatto non cambia la partita.

CANCELLIERI, 5.5 – Parte bene, finisce male. Prova a mettere la qualità nelle giocate e nella corsa che nella scorsa stagione gli avevano garantito diverso minutaggio, ma si spegne nel corso della partita. Vicino al goal nel primo tempo, spreca una gigantesca occasione nella ripresa. CALANTE. NOSLIN, SV.

DIA, 4 – Se fosse servita, ancora una volta, l’ennesima, la prova che il ragazzo non è una prima punta, stasera deve essere quella definitiva. Non si vede in area, non si vede al limite, non si vede sull’esterno, non tira, non crossa, non fornisce assist. IMPALBABILE. RATKOV, 5 – Prova un paio di movimenti interessanti e recupera un paio di palloni. Meglio di Dia. Non che ci volesse troppo…

ZACCAGNI, 5.5 – Vedi Cancellieri: parte forte, sembra poter imporre il proprio ritmo, poi si impantana nella neanche troppo arcigna difesa mantovana. Il Capitano deve dare l’esempio e lui ci riesce solo in parte. Mette voglia, ma non incide. SPENTO.

GATTUSO, 4 – La Lazio è pessima. Male le distanze, male la chiusura a palla persa, male in attacco, male in difesa, male come spirito. Alcune scelte di serata sono difficilmente spiegabili. Nuvoloni di tempesta su Formello e, se questa è l’alba della stagione, ci sarà da soffrire.

Martino Cardani

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