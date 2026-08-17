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Lazio 0-2 Mantova, le pagelle dei quotidiani: flop generale e gravi insufficienze

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4 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

La Lazio stecca alla prima uscita stagionale ufficiale contro il Mantova salutando la Coppa Italia al primo turno; ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.

Leggi Anche: PAGELLE Lazio-Mantova 0-2: disastro biancoceleste, malissimo Gattuso. Nuvoloni su Formello

Le pagelle della Lazio

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5.

TUTTOSPORT – Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.

IL MESSAGGERO – Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 4.

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3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
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