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Lazio 0-2 Mantova, le pagelle dei quotidiani: flop generale e gravi insufficienze
La Lazio stecca alla prima uscita stagionale ufficiale contro il Mantova salutando la Coppa Italia al primo turno; ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.
Leggi Anche: PAGELLE Lazio-Mantova 0-2: disastro biancoceleste, malissimo Gattuso. Nuvoloni su Formello
Le pagelle della Lazio
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5.
IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5.
TUTTOSPORT – Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.
IL MESSAGGERO – Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 4.
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