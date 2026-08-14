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Verso il Mantova con ottimismo: l’ultima volta fu un largo successo contro un club di B
La Lazio aprirà la sua stagione domenica 16 agosto, alle ore 21.15, contro il Mantova, per i trentaduesimi di Coppa Italia: i biancocelesti sono favoriti contro la squadra di Serie B e l’ultimo precedente contro una squadra cadetta lascia ben sperare.
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Lazio Mantova: il precedente contro una squadra di Serie B fa ben sperare
In attesa della prima ufficiale della stagione, perché non riguardare indietro? Chi vincerà, tra Lazio e Mantova, passerà alla fase successiva della Coppa Italia.
È da tanto tempo che i biancocelesti non affrontano un club di Serie B: come riporta Il Messaggero, per risalire all’ultimo incontro contro una squadra cadetta bisogna tornare indietro fino al 2020, quello fu l’anno in cui la Lazio di Inzaghi batté la Cremonese per 4-0, sempre in Coppa ma quella volta negli ottavi di finale.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Squadra
|Pt
|G
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|Atalanta
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|Bologna
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|3
|Cagliari
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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