Lazio Mantova: le quote dei mercati per la prima partita ufficiale dei biancocelesti

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova sarà quella che aprirà la nuova stagione, per i biancocelesti: i bookmakers hanno espresso le loro quote per gli scommettitori. Vediamo come si sono schierati e quali pensano che possano essere gli esiti più probabili della gara che aprirà la stagione 2026-2027 e l’esperienza a Formello di Gennaro Gattuso.

Leggi anche: “Frattesi, via i condizionali: c’è l’Here we go e il suo arrivo è cosa fatta“

Le quote dei bookmakers per Lazio Mantova

Le quote riportate sono state raccolte nella giornata di giovdì 13 agosto, alle ore 13.35. Naturalmente, qualcosa potrebbe cambiare entro l’inizio della partita. Difficilmente, comunque, le tendenze saranno sconvolte.

Bookmaker Vittoria Lazio Pareggio Vittoria Mantova bet365 1.30 4.75 7.50 Marathon 1.32 4.90 8.50 888Sport 1.33 4.80 8.00 Stake 1.36 5.40 8.60 Admiral 1.32 4.80 7.70

Goal / No Goal

Bookmaker Goal No Goal bet365 2.05 1.70 888Sport 1.95 1.75

Over / Under 2.5

Bookmaker Over 2.5 Under 2.5 bet365 1.70 2.10 Marathon 1.70 2.09 Stake 1.70 2.13 888Sport 1.67 2.10 Admiral 1.63 2.10

Le quote sulla vincente 1X2 parlano chiaro e sono amiche della Lazio, che è la favorita contro una squadra che non milita in Serie A. Non deve stupire: tutti gli operatori danno i biancocelesti come decisi favoriti, come tipicamente accade ai trentaduesimi di Coppa, dove le squadre di Serie A sono naturalmente viste meglio.

Sui gol segnati la quota GOAL è più conveniente con Bet365, mentre registriamo una lieve differenza sulla scommessa NO GOAL. La migliore puntata per OVER/UNDER 2.5 paga 1.70 (OVER) e 2.13 (UNDER), ma la differenza è davvero molto poca tra i vari operatori. Data la posta, chi desideri scommettere sulla Lazio potrebbe pensare di giocarsi anche il GOAL/NO GOAL o l’OVER/UNDER con l’operatore che preferisce. I bookie sono piuttosto d’accordo ma attenzione a sottovalutare l’avversario e, soprattutto, il fatto che la partita si giochi a metà agosto, con le squadre non in condizione.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP