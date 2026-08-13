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COPPA ITALIA

Lazio Mantova: le quote dei mercati per la prima partita ufficiale dei biancocelesti

Published

3 ore ago

on

Gennaro Gattuso

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova sarà quella che aprirà la nuova stagione, per i biancocelesti: i bookmakers hanno espresso le loro quote per gli scommettitori. Vediamo come si sono schierati e quali pensano che possano essere gli esiti più probabili della gara che aprirà la stagione 2026-2027 e l’esperienza a Formello di Gennaro Gattuso.

Leggi anche: “Frattesi, via i condizionali: c’è l’Here we go e il suo arrivo è cosa fatta

Le quote dei bookmakers per Lazio Mantova

Le quote riportate sono state raccolte nella giornata di giovdì 13 agosto, alle ore 13.35. Naturalmente, qualcosa potrebbe cambiare entro l’inizio della partita. Difficilmente, comunque, le tendenze saranno sconvolte.

BookmakerVittoria LazioPareggioVittoria Mantova
bet3651.304.757.50
Marathon1.324.908.50
888Sport1.334.808.00
Stake1.365.408.60
Admiral1.324.807.70

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
bet3652.051.70
888Sport1.951.75

Over / Under 2.5

BookmakerOver 2.5Under 2.5
bet3651.702.10
Marathon1.702.09
Stake1.702.13
888Sport1.672.10
Admiral1.632.10

Le quote sulla vincente 1X2 parlano chiaro e sono amiche della Lazio, che è la favorita contro una squadra che non milita in Serie A. Non deve stupire: tutti gli operatori danno i biancocelesti come decisi favoriti, come tipicamente accade ai trentaduesimi di Coppa, dove le squadre di Serie A sono naturalmente viste meglio.

Sui gol segnati la quota GOAL è più conveniente con Bet365, mentre registriamo una lieve differenza sulla scommessa NO GOAL. La migliore puntata per OVER/UNDER 2.5 paga 1.70 (OVER) e 2.13 (UNDER), ma la differenza è davvero molto poca tra i vari operatori. Data la posta, chi desideri scommettere sulla Lazio potrebbe pensare di giocarsi anche il GOAL/NO GOAL o l’OVER/UNDER con l’operatore che preferisce. I bookie sono piuttosto d’accordo ma attenzione a sottovalutare l’avversario e, soprattutto, il fatto che la partita si giochi a metà agosto, con le squadre non in condizione.

Redazione Lazionews.eu
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2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
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