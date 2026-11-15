La Champions è più vicina di quanto si possa pensare: facciamo due conti

La Lazio è partita in maniera incredibile in campionato, collezionando una media di 2,64 punti a partita in questo avvio di stagione: nessuno vuole parlare di scudetto, ma la proiezione in ottica Champions è piuttosto incoraggiante.

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Facciamo due conti in relazione alla corsa Champions che vede la Lazio più avanti di quanto si possa pensare.

Gattuso e i suoi ragazzi continuano apparentemente a volare basso con le proprie dichiarazioni, ma 29 punti in 11 partite rappresentano un bottino pazzesco, considerando poi i presupposti di inizio stagione. Ricordate la clausola sul dodicesimo posto inserita nel contratto del mister calabrese? Lo scorso anno Il Torino centrò la dodicesima piazza con 45 punti, traguardo che i biancocelesti potrebbero addirittura raggiungere già nel girone d’andata.

E guardando più avanti e più in alto? Ad esempio alla Champions? Nel campionato 2025/2026 il Como ha conquistato la quarta pizza con 71 punti. Alla Lazio ne mancano 42, questo vuol dire che se la squadra di Gattuso farà almeno 1,55 punti di media nelle prossime gare potrebbe eguagliare i lariani. Questi conti sicuramente possono far sorridere il popolo laziale o magari anche fare i classici gesti apotropaici.

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