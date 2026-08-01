Altro che Ivanovic e Gimenez: ecco perché il mercato della Lazio non decolla

Gattuso ha chiesto a gran voce un attaccante per rinforzare la rosa della Lazio, ma la società capitolina è immobile sul mercato, al momento completamente bloccato: ecco il motivo che frena i biancocelesti.

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Il mercato della Lazio stenta a decollare, il problema restano le trattative in uscita.

Gattuso non perde occasione per sottolineare come a questa squadra manchi qualcosa per poter alzare l’asticella. Il tecnico della Lazio lo ha ribadito anche nell’intervista successiva all’amichevole con l’Avellino.

La Lazio al momento ha regalato a Ringhio solamente Doekhi e Pedraza, tentato poi di chiudere altre innumerevoli trattative, senza mai riuscire ad arrivare a dama. L’impossibilità di chiudere operazioni a titolo definitivo e addirittura in prestito oneroso con obbligo di riscatto, non permettono ai biancocelesti di essere compratori appetibili. Non tanto per i calciatori, che a volte rifiutano la destinazione, ma per i club che non intendono “regalare” i propri calciatori. In questo senso Lotito e Fabiani dovranno probabilmente fare un piccolo sforzo ed adottare una strategia un pochino più aggressiva sul mercato, per non rischiare di arrivare a fine agosto con un pugno di mosche.

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