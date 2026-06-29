Mercato, caccia agli Under 23: da Asp a Dominguez, profili giovani per abbattere i costi

La Lazio deve far fronte ai vincoli imposti dalle restrizioni sul mercato, ci sarà bisogno di cedere per sbloccare le trattative in entrata: la linea è chiara, occhi puntati su calciatori giovani e di talento per un mercato sostenibile.

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Lazio: i vincoli obbligano a cedere, puntare sui giovani per un mercato sostenibile

La Lazio si muove sul mercato con margini ridotti e una strategia ormai chiara: puntare su profili giovani, sostenibili e con ingaggi contenuti. Come riportato dal Corriere dello Sport, le possibili uscite di Romagnoli e Provedel dovrebbero liberare risorse utili per finanziare i primi innesti, in un contesto condizionato dal principio del saldo zero.

Tra i nomi seguiti spicca Asp, talento offensivo del Bayern Monaco classe 2006 con cui la Lazio ha un accordo per un contratto fino al 2030. La società biancoceleste guarda però anche ad altri Under 23, come Stojkovic, Sergi Dominguez, Arnau Martinez e Bjerkebo. L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, ma resta il nodo tecnico: Gattuso attende rinforzi adeguati per compensare ogni partenza senza indebolire ulteriormente la squadra.

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