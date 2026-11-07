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Lazio Mgarr United: l’amichevole si disputerà a porte chiuse

Published

4 ore ago

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Lazio Mgarr United amichevole porte chiuse

Sosta per le nazionali alle porte: come già avvenuto a settembre, in casa Lazio è stata organizzata un’amichevole per mantenere il ritmo gara; anche in questa occasione si giocherà a Formello, ospitando il Mgarr United, squadra della seconda serie maltese, in un match a porte chiuse.

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L’amichevole tra Lazio e Mgarr United si giocherà a porte chiuse

Chi ha giocato meno o è reduce da un periodo in infermeria, come per esempio Cataldi e Rovella, ha necessità di mettere minuti nelle gambe. I nazionali possono farlo con i loro connazionali, come nel caso di Marusic presso il ritiro del Montenegro, ma gli altri devono farlo in attività organizzate dal club di appartenenza.

La conferma della decisione di giocare senza pubblico giunge dal profilo Instagram del club maltese, allenato da Andrea Agostinelli, il quale comunica come la gara a Formello contro la Lazio si svolgerà “tassativamente a porte chiuse”, soffocando le speranze di chi desiderava assistere.

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