Lazio Mgarr United test voluto da Gattuso, ecco perché

L’amichevole che si terrà oggi presso lo stadio Fersini alle ore 11.00 tra Lazio e Mgarr United è stata richiesta espressamente dal tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso, ecco il motivo.

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Il motivo dell’amichevole tra Lazio e Mgarr United

Secondo quanto appreso da Il Corriere dello Sport, tra le motivazioni principali per cui Gattuso avrebbe richiesto di poter disputare il test odierno tra Lazio e Mgarr United ci sarebbe Algert Gudmundsson. L’amichevole infatti servirà anche per far mettere minuti nelle gambe all’islandese al rientro dopo il lungo stop per infortunio.

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