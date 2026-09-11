Milan, Amorim ritrova un titolarissimo per la sfida con la Lazio

Poco più di 24 ore separano la Lazio dalla sfida con il Milan, durante la vigilia del match di Serie A il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato della sua squadra e anche di chi prenderà parte all’incontro: tra i più attesi c’è Christian Pulisic.

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Lazio Milan, l’annuncio di Amorim su Pulisic

Sarà la prima apparizione per l’attaccante americano al quale è stata concessa una lunga pausa dopo i Mondiali giocati in casa. Nella consueta intervista, l’allenatore portoghese non si sbilanciato circa la formazione titolare ma ha detto qualcosa di molto importante su Pulisic: il gioiello degli USA si sta allenando, è in forma e certamente sarà dell’incontro. Da capire solo se verrà schierato dal primo minuto oppure a gara in corsa.

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