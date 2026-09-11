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Milan, Amorim ritrova un titolarissimo per la sfida con la Lazio
Poco più di 24 ore separano la Lazio dalla sfida con il Milan, durante la vigilia del match di Serie A il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato della sua squadra e anche di chi prenderà parte all’incontro: tra i più attesi c’è Christian Pulisic.
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Lazio Milan, l’annuncio di Amorim su Pulisic
Sarà la prima apparizione per l’attaccante americano al quale è stata concessa una lunga pausa dopo i Mondiali giocati in casa. Nella consueta intervista, l’allenatore portoghese non si sbilanciato circa la formazione titolare ma ha detto qualcosa di molto importante su Pulisic: il gioiello degli USA si sta allenando, è in forma e certamente sarà dell’incontro. Da capire solo se verrà schierato dal primo minuto oppure a gara in corsa.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
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|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
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|3
|12
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|3
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|3
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|3
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|1
|3
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|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
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|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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