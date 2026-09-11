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Milan, Amorim ritrova un titolarissimo per la sfida con la Lazio

Published

45 minuti ago

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Lazio Milan Amorim Pulisic

Poco più di 24 ore separano la Lazio dalla sfida con il Milan, durante la vigilia del match di Serie A il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato della sua squadra e anche di chi prenderà parte all’incontro: tra i più attesi c’è Christian Pulisic.

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Lazio Milan, l’annuncio di Amorim su Pulisic

Sarà la prima apparizione per l’attaccante americano al quale è stata concessa una lunga pausa dopo i Mondiali giocati in casa. Nella consueta intervista, l’allenatore portoghese non si sbilanciato circa la formazione titolare ma ha detto qualcosa di molto importante su Pulisic: il gioiello degli USA si sta allenando, è in forma e certamente sarà dell’incontro. Da capire solo se verrà schierato dal primo minuto oppure a gara in corsa.

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2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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