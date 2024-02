Lazio - Milan, il dato sui biglietti venduti per il match

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN BIGLIETTI VENDUTI - La Lazio è in grande difficoltà e mai come adesso il pubblico biancoceleste dovrà restare vicino alla squadra. Venerdì 1 marzo all'Olimpico arriva il Milan e la squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta di Firenze, dovrà necessariamente fare punti per non far aumentare ulteriormente il gap con le concorrenti per l'Europa.

Il dato sui biglietti venduti per Lazio - Milan

Per il match contro i rossoneri i supporters laziali proveranno a fare la loro parte, riempiendo lo stadio Olimpico per spingere i giocatori alla vittoria. Secondo il Corriere dello Sport, saranno circa 45.000 gli spettatori presenti sugli spalti, essendo già stati venduti ben 43.000 biglietti. Si tratta dell'ennesima prova di fedeltà della tifoseria biancoceleste, che successivamente si sposterà a Monaco, dove sono attesi ben 3400 tifosi capitolini.