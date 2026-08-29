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Lazio-Milan anticipata: cambia la data della quarta giornata

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57 minuti ago

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Olimpico

La pubblicazione del calendario dell’Europa League del Milan porta con sé una novità importante anche per la Lazio: Il programma europeo dei rossoneri, infatti, costringe a modificare la data della sfida contro i biancocelesti.

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Anticipata Lazio Milan, ecco la data

Lazio-Milan, inizialmente prevista per domenica 13 settembre all’Olimpico, verrà infatti anticipata a sabato 12 settembre. La decisione è legata all’impegno europeo della squadra rossonera, che sarà protagonista nella prima giornata di Europa League mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica. Una variazione di calendario che riguarda quindi direttamente la Lazio, con la sfida dell’Olimpico che si disputerà con 24 ore di anticipo rispetto alla programmazione originaria.

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