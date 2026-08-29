NOTIZIE
Lazio-Milan anticipata: cambia la data della quarta giornata
La pubblicazione del calendario dell’Europa League del Milan porta con sé una novità importante anche per la Lazio: Il programma europeo dei rossoneri, infatti, costringe a modificare la data della sfida contro i biancocelesti.
Leggi anche: Ricovero Di Battista: si risveglia dopo il malore, trasferito in un altro ospedale
Anticipata Lazio Milan, ecco la data
Lazio-Milan, inizialmente prevista per domenica 13 settembre all’Olimpico, verrà infatti anticipata a sabato 12 settembre. La decisione è legata all’impegno europeo della squadra rossonera, che sarà protagonista nella prima giornata di Europa League mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica. Una variazione di calendario che riguarda quindi direttamente la Lazio, con la sfida dell’Olimpico che si disputerà con 24 ore di anticipo rispetto alla programmazione originaria.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Roma
|3
|1
|3
|Inter
|3
|1
|4
|Napoli
|3
|1
|5
|Lecce
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|1
|19
|Fiorentina
|0
|1
|20
|Venezia
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Dalla Croazia sicuri: “Sergi Dominguez partirà”
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo