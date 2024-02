Lazio - Milan, attenzione ai cartellini gialli: diffidati e squalificati

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN DIFFIDATI SQUALIFICATI - La Lazio sta ancora cercando il suo equilibrio in questo campionato. Nell'ultima sfida, i biancocelesti hanno perso contro la Fiorentina per 2-1. Ora la squadra di Sarri sarà messa a dura prova per la prossima sfida contro il Milan, prevista per venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico. Attenzione però ai diffidati ed agli squalificati.

I diffidati di Lazio - Milan

La Lazio non riesce ancora a trovare il suo equilibrio in questo campionato, nonostante siamo già a marzo. Gli uomini di Sarri cadono ancora una volta in trasferta contro la Fiorentina. Ora ad attendere i biancocelesti ci sarà una sfida ancora più dura, quella contro il Milan. Il tecnico toscano potrà almeno fare affidamento al fattore casa, visto che la gara valida per la 27ª giornata di Serie A si giocherà all'Olimpico. Attenzione però ai diffidati e gli squalificati…

Diffidati Lazio

La sfida tra Lazio e Milan andrà in scena venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Mister Sarri vedrà tornare a disposizione Gila, squalificato a Firenze dopo il cartellino rosso contro il Torino. L’unico diffidato a cui fare attenzione è sempre Pellegrini, che potrebbe saltare l'Udinese. Bisognerà valutare anche l'assente Patric, ancora fuori per infortunio.

Diffidati Milan

Anche Pioli dovrà fare attenzione ai cartellini gialli. I diffidati del Milan infatti sono ben tre: Leao, autore del gol contro l'Atalanta, Loftus-Cheek e Musah. L'unico squalificato rossonero è Jovic, mentre fuori per infortunio c'è ancora Pobega