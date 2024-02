Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN VENDITA BIGLIETTI- Da venerdì 23 febbario inizierà la vendita dei biglietti per il big match in programma l'1 Marzo tra Lazio e Milan.

Info sui biglietti di Lazio Milan

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di venerdì 23 febbraio verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO–MILAN in programma venerdì 1° marzo alle ore 20:45.