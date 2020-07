Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DI GIORNATA – Giovedì 2 luglio, oggi giornata di riposo per i ragazzi di Simone Inzaghi, che ricaricano le pile per la sfida contro il Milan. In attesa di vedere come finirà la 29esima giornata di Serie A, il presidente della FIGC Gravina, ha dichiarato di lavorare sodo per far tornare i tifosi allo stadio. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, si è espresso positivamente, Covid permettendo, sulla ripresa degli sport di contatto.

News su Lazio-Milan

Sabato la Lazio scenderà in campo contro il Milan nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A. La squadra capitolina ci arriva con due vittorie consecutive ma, oltre agli infortunati, dovrà fare a meno di due giocatori importanti. Inzaghi, infatti, non potrà schierare Immobile e Caicedo, entrambi squalificati. Il Milan, dopo il brutto pareggio con la Spal, ha tutte le intenzioni di rifarsi. Pioli ha dichiarato di potersela giocare, molto probabilmente lo farà senza Castillejo, uscito malconcio dal match contro i ferraresi, ma con Hernandez e la propria punta di diamante Ibrahimovic. Le due società si stanno sfidando anche fuori dal campo. Obiettivo: portarsi a casa Szoboszlai, giovane predestinato centrocampista in forza al Salisburgo.

News sul mondo Lazio

In giornata hanno parlato due ex giocatori biancocelesti, Brocchi e Poli. In particolare, l’ex attaccante, celebre per aver realizzato il gol vittoria che ha evitato alla Lazio la retrocessione in Serie C, sostiene che i capitolini possono vincere anche senza Immobile e Caicedo. I tifosi, inoltre, hanno fatto sapere che scorteranno la squadra fino allo stadio. Una spinta forte per Luis Alberto e compagni che aiuterà anche in vista dell’emergenza in attacco. Sui social la Lazio ha reso omaggio a Parolo, che festeggia i 6 anni nella Capitale. Oggi menzione anche per Radu che è ad un passo dal podio dei giocatori biancocelesti per numero di presenze. Da sottolineare infine la partenza dell’iniziativa benefica della società “We Run Together”.

