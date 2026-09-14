Connect with us

NOTIZIE

Lazio e Milan: nessuno come loro dal 2022 in Serie A per gol segnati dai subentrati

Published

1 ora ago

on

I giocatori della Lazio in posa prima di affrontare il Milan in Serie A Lazionews.eu

Il Corriere dello Sport sottolinea un dato molto interessante sulla Serie A dalla stagione 2022-2023 a quella attuale che accomuna Lazio e Milan: sono infatti i club che hanno mandato in gol più subentrati dalla panchina.

Leggi Anche: Marchegiani: “Lazio, col Milan benissimo il primo tempo. Nella ripresa anche un calo fisico”

Lazio e Milan le squadre che hanno beneficiato di più dei gol dai subentrati

Come evidenziato dal quotidiano dalla stagione 2022-2023, ovvero negli ultimi 5 anni in Serie A, Lazio e Milan sono le due squadre che hanno fatto registrare il maggior numero di gol segnati da giocatori subentrati dalla panchina a gara in corso. Nello specifico è prima la Lazio in questa statistica con 50 reti mentre il Milan, grazie alla doppietta di Moreira all’Olimpico è salito a quota 49.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI