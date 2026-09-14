Lazio e Milan: nessuno come loro dal 2022 in Serie A per gol segnati dai subentrati

Il Corriere dello Sport sottolinea un dato molto interessante sulla Serie A dalla stagione 2022-2023 a quella attuale che accomuna Lazio e Milan: sono infatti i club che hanno mandato in gol più subentrati dalla panchina.

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Lazio e Milan le squadre che hanno beneficiato di più dei gol dai subentrati

Come evidenziato dal quotidiano dalla stagione 2022-2023, ovvero negli ultimi 5 anni in Serie A, Lazio e Milan sono le due squadre che hanno fatto registrare il maggior numero di gol segnati da giocatori subentrati dalla panchina a gara in corso. Nello specifico è prima la Lazio in questa statistica con 50 reti mentre il Milan, grazie alla doppietta di Moreira all’Olimpico è salito a quota 49.

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