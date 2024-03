Caos totale all'Olimpico, la Lazio chiude in otto: rosso a Guendouzi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN GUENDOUZI ROSSO - Animi accesissimi nel finale di Lazio - Milan. Appena un minuto dopo il rosso a Marusic, il secondo per i biancocelesti dopo quello a Pellegrini, anche Guendouzi subisce la stessa pena.

Lazio - Milan, Di Bello perde la bussola e lascia in 8 i biancocelesti

Al minuto 95 l'arbitro Di Bello sventola a Matteo Guendouzi quello che è il terzo rosso per la Lazio, che chiude in otto uomini contro il Milan. Punita la reazione alla trattenuta evidente e reiterata di Pulisic. Si sarebbe potuto anticipare il fischio, considerando l'altissima tensione e il nervosismo. Ammonito anche il l'americano per il fallo in tale occasione. Anche il francese, come Marusic, Pellegrini e Sarri, dovrà saltare per squalifica il prossimo turno contro l'Udinese, lasciando di fatto decimati i capitolini.