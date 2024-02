Lazio dimezzata dai problemi fisici: la situazione in vista del Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN INFORTUNI - La rosa della Lazio è ridotta all'osso in vista della sfida contro il Milan. Sono tanti i giocatori attualmente indisponibili per influenze o acciacchi vari, ma con i rossoneri in arrivo all'Olimpico questo venerdì, Sarri dovrà fare i conti con questa problematica, cercando di recuperare più elementi possibili per mettere in piedi una formazione competitiva.

Lazio, quanti acciacchi: la situazione in vista del Milan

Come riporta il Corriere dello Sport, l'unica nota positiva per quanto riguarda la rosa biancoceleste, è il rientro di Mario Gila dalla squalifica. Per il resto sono tanti i giocatori a rischio, a partire da Marusic, sceso in campo a Firenze con un'infiltrazione. Hysaj, anch'esso non al meglio, potrebbe prendere il suo posto, con Pellegrini ad agire a sinistra, ma non è da escludere un impiego di Lazzari. A non farcela quasi sicuramente è invece Patric, ancora in fase di recupero dal trauma contusivo e distorsivo alla caviglia rimediato contro il Bologna. Anche Rovella non dovrebbe essere del match, colpa della pubalgia con cui sta facendo i conti e per la quale viene monitorato costantemente. Oltre a loro, Provedel ha giocato a Firenze con una bronchite, Casale con la febbre e Romagnoli con il mal di gola, mentre Isaksen e Felipe Anderson sono usciti acciaccati dal Franchi. Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra per recuperare, ma vista l'importanza della sfida contro il Milan e la situazione di classifica, da giovedì si tornerà a lavorare con una doppia seduta.