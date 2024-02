Lazio - Milan, infortunio di Theo Hernandez: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN INFORTUNIO THEO HERNANDEZ - Lazio e Milan si affronteranno domani, venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma per la 27^ giornata di Serie A. Il mister rossonero Pioli però ha appena ricevuto la tegola dell'infortunio di Theo Hernandez

Infortunio di Theo Hernandez dell'ultimo minuto

Sia per Lazio che per Milan, domani venerdì 1 marzo, sarà una gara tutt'altro che facile. Le due squadre si sfideranno per la 27^ giornata di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Entrambi gli allenatori sono alle prese con infortunati. Il mister rossonero Pioli però ha appena ricevuto un'altra tegola: come riportato da Sky Sport, il terzino Theo Hernandez ha subito una piccola botta al piede . Si valuterà nella giornata di domani.